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Üsküdar vapur faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anıldı

Gölcük Belediyesi, şehit olan 392 vatandaş için 63.yılında anma programı düzenledi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer törende yaptığı konuşmada: “1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk yaratan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir” dedi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.3.2021 14:03 ABONE OL
Üsküdar vapur faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anıldı

1 Mart 1958 yılında meydana gelen ve çoğunluğu öğrencilerinin oluşturduğu 392 kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar Vapur Faciası şehitleri, 1 Mart Şehitliğinde, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldılar.

ÇELENK SUNUMU İLE ANMA TÖRENİ BAŞLADI

Anma programına; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, vatandaşlar, ilçe daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Tören; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut'un mozoleye çelenk sunumu yapmasıyla başlarken, akabinde saygı duruşu devam etti.

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer törende yaptığı konuşmada: "İlçemizin tarihinde; 4 Mart 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hâtıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk yaratan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük'te o tarihte lise olmadığından, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. 63 yıl önce yaşanan bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

"ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ise yaptığı konuşmada: "Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalan ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın" dedi. Anma töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile dua yapıldı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım olmak üzere protokol üyeleri faciada hayatını kaybeden şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktılar. Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan şekerler katılımcılara ikram edildi ve tören son buldu.

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Üsküdar vapur faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anıldı
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