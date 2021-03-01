Yanlış pozitif mesajı mahalleyi ayağa kaldırdı

Sakarya'nın Geyve İlçesi İhsaniye Mahallesinde koronavirüs belirtileri gösteren yaşlı kadın, ailesi tarafından Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yaşlı kadının test sonucu negatif çıktı. Zatürre olduğu değerlendirilen yaşlı kadın ilaç yazılarak evine gönderildi.

Bu arada mahalledeki komşuları yaşlı kadına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadın yeniden hastaneye götürüldü.

Geyve'den Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadına bu kez koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine yaşlı kadını ziyarete gelenlere yönelik filyasyon çalışması yapıldı. Ekipler mahalleye gelerek neredeyse herkese koronavirüs testi yaptı. Jandarma mahalleye giriş çıkışları da kapattı.

Bu arada mahalleliye sonuçlar pozitif şeklinde yanlış mesaj gönderilince ortalık karıştı. Bir süre sonra sadece 6 kişinin testinin pozitf çıktığı ortaya çıktı.