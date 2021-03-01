Yeşilay Haftası "Yeşilay Hep Benimle" sloganıyla kutlanıyor

Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel şunları söyledi: "Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası'nı 'Yeşilay Hep Benimle' mesajıyla kutlayacağız. Adıyamanlılarıda bizimle birlikte kutlama yapmaya ve 'Yeşilay Hep Benimle' demeye çağırıyoruz."

Yeşilay'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Özöncel, "Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası'nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız" dedi.

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE FARKLI PROJELERLE DEVAM EDİYOR

Bağımlılığın önüne geçmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Özöncel; "Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı(TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılığın önüne geçilmesini amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" düzenleniyor. "Bağımlılık" konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor. Yeşilay'ın sinemanın dilinden ve etki alanından yararlanmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın başvuruları da devam ediyor.

YEDAM'DAN BAĞIMLILARA VE AİLELERİNE ÜCRETSİZ DESTEK

Yeşilay'ın Türkiye geneli ve KKTC'de toplam 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet verdiğini belirten Özöncel; "YEDAM'lara tüm Türkiye'den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşıla bilinmekte olup, Şubelerimiz ile YEDAM'lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM'ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor" dedi.

YEŞİLAY YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 81 İLDE UYGULANACAK

Yeşilay yaşam becerilerini yaygınlaştırmak için gayret sarf ettiklerini dile getiren Başkan Özöncel; "Öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını ve kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu – güçlendirici bir program olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacak. Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 2021 yılı itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör (eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler tarafından okullarda uygulamaların başlatılması, devam eden süreçte uygulayıcı eğitimleri düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE'nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaygın şekilde uygulanmaya başlanması hedefleniyor." şeklinde konuştu.

YEŞİLAY KULÜPLERİYLE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ULAŞIYOR

Öğrencilere Yeşilay kulübü kurmaları için teşvikte bulunduklarını dile getiren Özöncel; "Genç Yeşilay kulüpleri, 88 üniversitede bağımlılıklarla mücadele etmek, toplumsal sağlık bilinci geliştirmek ve sağlıklı nesil anlayışının yerleşmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yeşilay gönüllüsü öğrenciler bu çalışmalar kapsamında Yeşilay'ın üniversitelerde tanıtılması, bağımlılıklarla mücadele için ilgili üniversitelerde projeler geliştirilmesi ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor. Yeşilay'ın önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında yürüttüğü Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaşan proje kapsamında öğrencilere hem Yeşilay hakkında bilgi veriliyor hem de farklı etkinliklerle okullarında Yeşilay kulübü kurmaları için teşvikte bulunuluyor." dedi.