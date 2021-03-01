Yılın ilk asfaltlaması Ahmed Arif Caddesi’nde

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile birlikte çalışmaları izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Yeni açmış olduğumuz imar yolları da dahil ilçemizin genelinde yapacağımız çalışmalarla 2021 yılında asfaltlama konusunda büyük bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

SON İKİ YILDA İLÇE TARİHİNİN EN BÜYÜK HİZMETİ

2019 ve 2020 yıllarında asfaltlamada ilçe tarihinin en büyük başarısına ulaşan Bağlar Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasından sonra yeni yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi.

Karacadağ bazaltından ürettiği asfalt ile ilçeyi yenileyen Bağlar Belediyesi, 2021 yılının ilk asfalt serim çalışmasına Ahmed Arif Caddesi'nde başladı.

Asfaltlama çalışmalarını Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ile beraber takip eden Başkan Beyoğlu, bugüne kadar gerçekleştirdikleri alt yapı hizmetleri hakkında bilgiler aktardı.

Uzun yılların ihmali olan sorunları elbirliği ile çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, 2019 ve 2020 yıllarında sağladıkları büyük mesafeyi 2021 yılında zirveye ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

"2021 YILI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet yolunda sarf ettiği enerji ve tempoya ayak uydurarak Bağlar halkını hizmetle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Beyoğlu,"Allah'a hamd olsun bugüne kadar milletimize hizmet noktasında mahçup olmadık. İki yılda çok büyük mesafe katettik. Bu değişimi 2021 yılında doruk noktasına ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bir yandan yeni imar yolları kazandırmaya devam ederken, bir yandan da ihtiyaç duyulan tüm yerleşim yerlerini asfaltlayarak yolları modern hale getirmek istiyoruz. Söz konusu hizmet olunca halkımızın her talebini Diyarbakır tabiriyle başımız gözümüz üzerine diye karşılayıp onların hizmetkarı olarak ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN PARKIN GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜLÜYOR

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, daha sonra belediye tarafından çok amaçlı olarak inşa edilen Bağcılar Mahallesi'ndeki parkın çalışmalarını da inceledi. Tamamlanma aşamasına gelen parkın ortaya çıkan görüntüsü çevre sakinleri tarafından ilgiyle karşılanırken,Beyoğlu ve Aydın vatandaşlarla da sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar, yapılan hizmetleri takdir ettiklerini dile getirerek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.