Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından en son yayınlanan genelgede kısıtlamanın salgının yayılımında büyük risk teşkil eden yaş gruplarına uygulandığını bildirilmişti. Alınan yeni karar neticesinde sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırıldı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller listesi
Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller gün içinde sıklıkla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.
Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan, yasakların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;
Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
Paylaşılan harita ile düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
Başkan Erdoğan, illerin düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrıldığını duyurdu. İllerin durumuna göre de kendi içlerinde şekilleneceğini açıklayan Başkan Erdoğan, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının detaylarına yönelik de bilgiler verdi. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.