Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından en son yayınlanan genelgede kısıtlamanın salgının yayılımında büyük risk teşkil eden yaş gruplarına uygulandığını bildirilmişti. Alınan yeni karar neticesinde sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırıldı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller listesi

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller gün içinde sıklıkla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.