İstanbul Sultangazi'de, E.K. isimli şüpheli girdiği bir evden toplam değeri 7 bin lira olan 12 çift ayakkabı çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, E.K.'nın daha önceden de 11 ayrı ayakkabı hırsızlığı olayına karıştığını tespit etti. Sultangazi Polisi tarafından gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 bin liralık ayakkabı çalan hırsız tutuklandı | Video

Olay 25 Şubat Perşembe günü Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir adreste meydana geldi. İddiaya göre E.K. isimli şüpheli, önceden belirlediği bir adrese girdi. Evde bulunan ve toplam değeri 7 bin lira olduğu öğrenilen 12 çift ayakkabıyı çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden ev sahipleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

11 AYRI SUÇA KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI



Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin şüphelinin kimliğini tespit eden polis, E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. E.K. 26 Şubat Cuma günü Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında 2020-21 yılları arasında 11 ayrı ayakkabı hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI



Sultangazi Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Sultangazi'de garip olay! Kediyle beraber pencerede mahsur kalan hırsız kamerada