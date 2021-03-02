AFAD ve AHBAP Platformu afet için işbirliği protokolü imzaladı

İstanbul'da beklenen olası deprem öncesi Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) ile Ahbap Platformu arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. İki kurumun afet durumunda birlikte yapacakları çalışmaları kapsayan protokolün imza törenine, AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ve Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent katıldı.

Haluk Levent imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Daha önceki afetlerde birlikte çalıştığımız ve birlikte çalışmaktan da onur duyduğumuz dostlarımızla İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD güzelleriyle, ben güzelleri diyorum o kadar yürekten çalıştıklarına tanık olduk ki; onlarla bir birliktelik en azından bir işbirliği protokolü için buradayız. Bizler aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerde çok çabuk gönüllü toplayabilen ve son depremlerde, başımıza gelen son hadiselerde bunu da gördüğümüz bir organizasyonuz, bir platformuz. O nedenle burada olmak bizim için ayrıca bir şeref" dedi.

Levent, iş birliğinin içeriği konusunda ise, "Her hangi bir afette bizler şunu söyleyeceğiz, 'bunu zaten yapıyorduk, ama bir nevi resmiyete döktük'. Bizi nerelerde kullanabilirsiniz, hangi alanlarda boşluk var. İşte depolar vardır, daha önce İzmir'de olduğu gibi, çadırlar bölgesinde vardır, Ahbap gönüllülerini ve Ahbap Platformu olarak AFAD ile birlikte nerelerde iş birliği yapabiliriz. Bunu pratikte 3 yerde yaptık, Elazığ, Giresun Dereli ve İzmir. Artık bunun da bir çerçevesini oluşturmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"AHBAP BİZİ YALNIZ BIRAKMAYANLARIN BAŞINDA GELDİ"

AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, "Aslında bizim iş birliğimiz zaten sahada çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Biz sadece bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız. 2020 yılı biraz dünya içinde zor geçti ama Türkiye için ekstra bir zorluk içeren yıldı. Biz pandeminin yanı sıra bir sürü bölgede bir sürü farklı afet türleriyle sınandık. Bu sınanma esnasında yanımızda gerçekten destekçilerimiz çok fazlaydı. Ahbap bizi yalnız bırakmayanların başında geldi. Sağ olsunlar özellikle İzmir'de ben bunu yoğun bir şekilde görmüştüm, Elazığ'da da beraber olduk ama İzmir'de şunu gördüm; eksik kaldığımız yer neresi ise, Ahbap, Ahbap'a gönül veren arkadaşlar orada, o eksiği tamamlamak için ellerinde gelenin de fazlasını yaparak gerçekten destek oldu.. Bu iş birliği protokolü sadece işin yazılı hale getirilmesinden ibaret. Biz sahada hem gönülden hem de fiziken beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Haluk Levent, Taşdelen'e İzmir depremini yaşayan çocukların çizdiği resimlerden oluşan bir kitap hediye etti. Konuşmaların ardından Ahbap ve AFAD arasındaki protokolü Taşdelen ve Levent imzaladı.