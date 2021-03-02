Ağrı’da 102 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 78 iş makinası 91 personel ve 8 adet mobil ekiple başlattıkları çalışma ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hakim olduğu ilimizde, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerimizce karla mücadele çalışmaları köy yollarında aralıksız devam ediyor" denildi.

Öte yandan Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz birikintilerini temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz birikintileri nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşarken araç sürücüleri ise kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bu zorlukların önüne geçmek için kolları sıvadı. Temizleme çalışmalarına yolları temizleyerek başlayan ekipler ardından ise cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle kent merkezinin dışına çıkartıyor.

Öte yandan çalışmaların yürütüldüğü cadde ve meydanlar dubalarla trafiğe kapatılarak oluşabilecek tehlikelerin de önüne geçiliyor.