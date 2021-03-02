Bursa’da 3 yaşındaki ikizler su diye tiner içti

Yeni Mahalle'de Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki Rafif Şeyh A. ve Nasir Şeyh A. isimli ikiz çocukları, evde oyun oynadıkları sırada su sandıkları tineri içti. Birden fenalaşan çocukları fark eden ailesi hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri eve gelerek ikizlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gereken tedavileri yapılan kardeşler müşahede altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.