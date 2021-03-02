Halı sahalar açık mı - kapalı mı? Halı sahalar açıldı mı, hangi şehirlerde açılacak?

11 Mart 2021 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bulaş riskinin önlenmesi ve adına halı sahalar ve benzeri alanlar bir süredir kullanıma kapatılmıştı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halı sahaları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında spor severler halı sahalar açık mı - kapalı mı? ve halı sahalar hangi şehirlerde açıldı? Sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.
Kabine toplantısı kararlarına göre halı sahalara ilişkin tüm detaylar şu şekilde;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" genelgesinde konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtilen genelgede, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düşük ve orta risk grubundaki illerde açılacak olan halı sahaların hangilleri kapsadığı merak konusu oldu. Genelgeye göre;
Düşük risk grubunda yer alan iller