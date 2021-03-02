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Halı sahalar açık mı - kapalı mı? , hangi şehirlerde açılacak?

Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüsü pandemisi sebebiyle bir süredir kapalı bulunan halı sahalarla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda risk grubunda düşük ve orta durumda olan illerde halı sahalar belli saatler arasında kullanılabilecek. Bu bilgiler ışığında tüm detaylara erişmek isteyenler halı sahalar açık mı - kapalı mı? sorularına yanıt aramayı sürdürürken halı sahalar hangi şehirlerde açıldı? soruları da yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 20:26 Son Güncelleme: 2.3.2021 20:26 ABONE OL
Halı sahalar açık mı - kapalı mı? Halı sahalar açıldı mı, hangi şehirlerde açılacak?

11 Mart 2021 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bulaş riskinin önlenmesi ve adına halı sahalar ve benzeri alanlar bir süredir kullanıma kapatılmıştı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halı sahaları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında spor severler halı sahalar açık mı - kapalı mı? ve halı sahalar hangi şehirlerde açıldı? Sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

HALI SAHALAR AÇIK MI - KAPALI MI?

Kabine toplantısı kararlarına göre halı sahalara ilişkin tüm detaylar şu şekilde;



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" genelgesinde konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;

DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE HALI SAHALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtilen genelgede, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.



HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düşük ve orta risk grubundaki illerde açılacak olan halı sahaların hangilleri kapsadığı merak konusu oldu. Genelgeye göre;

Düşük risk grubunda yer alan iller

  • Ağrı
  • Batman
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Diyarbakır
  • Hakkari
  • Iğdır
  • Mardin
  • Muş
  • Siirt
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Uşak
  • Van.



Orta risk grubunda yer alan iller

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Ankara
  • Aydın
  • Bartın
  • Bayburt
  • Bursa
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Isparta
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kırşehir
  • Malatya
  • Manisa
  • Nevşehir
  • Sivas
  • Tunceli
  • Yozgat.
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Halı sahalar açık mı - kapalı mı? Halı sahalar açıldı mı, hangi şehirlerde açılacak?
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