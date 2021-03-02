Halı sahalar açık mı - kapalı mı? Halı sahalar açıldı mı, hangi şehirlerde açılacak?

11 Mart 2021 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bulaş riskinin önlenmesi ve adına halı sahalar ve benzeri alanlar bir süredir kullanıma kapatılmıştı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halı sahaları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında spor severler halı sahalar açık mı - kapalı mı? ve halı sahalar hangi şehirlerde açıldı? Sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

HALI SAHALAR AÇIK MI - KAPALI MI?

Kabine toplantısı kararlarına göre halı sahalara ilişkin tüm detaylar şu şekilde;