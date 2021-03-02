Halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı? Halı sahalar hangi illerde saat kaça kadar açık?

Halı sahaların hangi illerde açıldığı dünkü Kabine Toplantısı sonrası milyonların gündemine geliyor. Hem tesis sahipleri hem de maç tutkunlarını yakından ilgilendiren halı sahalar hangi illerde açıldı sorusu yanıt buldu. Erdoğan, normalleşme açıklamasını beklendiği üzere renk kodları ve risk grupları üzerinden yaptı. Böylelikle halı sahalar düşük ve orta riskli illerde faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu. Halı sahalar hangi illerde açıldı? Halı sahalar hangi illerde saat kaça kadar açık?

HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamalarının ardından risk grubuna göre iller açıklanırken halı sahaların hangi illerde açıldığı merak edildi. Uzun süredir kapalı olan halı sahaların son durumu belli oldu. Alınan en son karara göre, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyuruldu. İstanbul ve İzmir'de halı sahalar kapalı olurken Ankara'da halı sahalar faaliyet gösterebilecek.