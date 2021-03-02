Halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı? Halı sahalar hangi illerde saat kaça kadar açık?

Halı sahaların hangi illerde açıldığı dünkü Kabine Toplantısı sonrası milyonların gündemine geliyor. Hem tesis sahipleri hem de maç tutkunlarını yakından ilgilendiren halı sahalar hangi illerde açıldı sorusu yanıt buldu. Erdoğan, normalleşme açıklamasını beklendiği üzere renk kodları ve risk grupları üzerinden yaptı. Böylelikle halı sahalar düşük ve orta riskli illerde faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu. Halı sahalar hangi illerde açıldı? Halı sahalar hangi illerde saat kaça kadar açık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamalarının ardından risk grubuna göre iller açıklanırken halı sahaların hangi illerde açıldığı merak edildi. Uzun süredir kapalı olan halı sahaların son durumu belli oldu. Alınan en son karara göre, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyuruldu. İstanbul ve İzmir'de halı sahalar kapalı olurken Ankara'da halı sahalar faaliyet gösterebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.
Düşük riskli (mavi)
Orta riskli (sarı)
Yüksek riskli (turuncu)
Çok yüksek riskli (kırmızı)
İstanbul ve İzmir'de halı sahalar kapalı olurken Ankara'da halı sahalar faaliyet gösterebilecek.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.