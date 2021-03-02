SON DAKİKA | Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bugün yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları da peş peşe gelmişti. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de detaylara değinilen açıklamanın ardından bugün yeni normalleşmenin ilk adımları atıldı. Vatandaşlar "Bugün yasak var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" sorularına ait güncel yanıtı merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre; hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde herhangi bir değişim yapılmaksızın kısıtlama 81 il genelinde devam edecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, BUGÜN YASAK VAR MI?

Milyonlarca vatandaş yeni normalleşme kararlarının verilmesinin ardından bu kararlara ait detayları araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere kısıtlamalarda il bazlı vaka sayısı göz önüne alınarak kararların verildiği ifade edilmiş ve iller risk gruplarına ayrılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma yasağının tam 42 ilde kaldırıldığı ifade edildi.