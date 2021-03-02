İskenderun’da 29 uyuşturucu satıcısı yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda torbacı diye tabir edilen 29 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, 1 adet av tüfeği, 79,52 gram sentetik kannabinoid, 2,9 gram esrar, 14 adet captagon hap, 66,7 gram metamfetamin, 16 adet extacy ve 82 gram sıvı sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yakalanan 29 kişiye adli işlem uygulanırken, operasyonlar uyuşturucudan aranan 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.