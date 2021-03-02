Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlara girişte HES kodu zorunlu mu?

Koronavirüsünde bulaşma oranını azaltmak için getirilen tedbirler, vaka sayısındaki ciddi düşüşün ardından gevşetildi. Kafeler ve restoranların çalışma saatleri de değişti ve yüksek riskli iller hariç kafe ve restoranlar oturarak hizmete açıldı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından normalleşme takviminin tüm detayları belli oldu. Buna göre; Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Genelgedeki normalleşme adımlarına göre kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte detaylar…

KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan işletmeler arasında kafeler ve restoranlar yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün başlayacak yeni koronavirüs normalleşme süreci konusunda bilgilendirme yapıldı. Yayınlanan genelgeye göre, Kafe ve restoranlar saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Bunun dışında kafe ve restoranlar oturarak hizmete kapalı olacak ancak evlere servis devam edecek.