Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlara girişte HES kodu zorunlu mu?

Koronavirüsünde bulaşma oranını azaltmak için getirilen tedbirler, vaka sayısındaki ciddi düşüşün ardından gevşetildi. Kafeler ve restoranların çalışma saatleri de değişti ve yüksek riskli iller hariç kafe ve restoranlar oturarak hizmete açıldı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından normalleşme takviminin tüm detayları belli oldu. Buna göre; Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Genelgedeki normalleşme adımlarına göre kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte detaylar…
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan işletmeler arasında kafeler ve restoranlar yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün başlayacak yeni koronavirüs normalleşme süreci konusunda bilgilendirme yapıldı. Yayınlanan genelgeye göre, Kafe ve restoranlar saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Bunun dışında kafe ve restoranlar oturarak hizmete kapalı olacak ancak evlere servis devam edecek.
KOVİD-19 RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.