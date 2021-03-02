Karaköprü kırsalında spor yatırımları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere ve kırsaldaki gençlere yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Metin Baydilli'nin talimatıyla Bezirci kırsal mahallesine gençlerin spor yapması için inşa edilen sentetik çim sahanın açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

Açılış programına Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı üyeleri ve kırsal mahalledeki vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması, oyun alanları olması için sentetik çim sahalar inşa ettiklerine dikkat çekerek, "Bezirci mahallemize seçim zamanında söz vermiştik. Kendileri çok amaçlı salon istemeyip çocuklar için halı saha istediler, biz de o zaman sözünü verdik ve şükürler olsun ki bugün akdimizi gerçekleştiriyoruz. Kırsalımızı da kalkındırma adına önemli yatırımlar, hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Sentetik sahamız Bezirci mahallemize ve gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise büyük düşünmenin yeni şeyler inşa etmek, önemli çalışmalara imza atmak olduğunu ifade ederek, "Metin Başkanımız gerçekten kırsal mahallelere de çok önemli çalışmalar yapıyor. Kırsalda 17 tane sentetik çim saha yapıldığını öğrendim, bu gerçekten önemli bir sayıdır. İnşallah imkanlar çerçevesinde bu sayı çok daha fazla olur ve kırsaldaki vatandaşlarımıza, gençlere daha güzel hizmetlerde bulunmak nasip olur. Metin Başkanı bu hizmetinden dolayı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ise Ak belediyeciliğin hizmet odaklı olduğunu kaydederek, Karaköprü Belediyesinin çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve kırsal mahalleler için de önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Bezirci Kırsal Mahalle Muhtarı Nesih Babacan da köylerine yapılan sentetik çim saha için mahalledeki vatandaşlar adına Başkan Baydilli'ye teşekkür ederken, Karaköprü Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaç ve talebe göre yeni sentetik çim sahalar kazandırmaya devam edecek.