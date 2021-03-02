Kaymakamdan kan bağışında bulunan Mehmetçik'e şükran açıklaması: Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin

Karabük Valiliği ve Karabük Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde düşen kan bağışı sayısını artırmak amacıyla "Karabük'ün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası, Safranbolu'da devam etti.

606 MEHMETÇİK KAN VERDİ

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında, Türk Kızılay yetkililerince kan bağışıyla ilgili bilgilendirme semineri verildi. Seminerin ardından düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre 606 Mehmetçik kan verdi.

"MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın ata yadigarı bir kurum olduğunu belirterek" Salgın döneminde Kızılay'ın kan stoklarında eksilme oldu. Sağolsun yine bu durumda Mehmetçiğimiz başta olmak üzere halkımız alicenaplığını gösterdi. İlçemizde kan bağışında tekrar bir artış oldu. Burada yoğun bir katılım var. Biz de kanımızı verdik. Mehmetçiklerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki kampanyaya destek verdiler. Cenabı Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Birlik için de olduğumuz sürece bizi kimse bölemez" dedi.