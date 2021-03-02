Kilis’te kan donduran cinayet

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Selahattin Polat'tan, haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları girdikleri evde Polat'ın cesediyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katil veya katillerin ellerini ve ayaklarını bağladıkları yaşlı adamı darp edip öldürdüğü ortaya çıktı. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası 78 yaşındaki Selahattin Polat´ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma başlattı.