Kırmızıda duramadı, otomobile çarptı

D-130 Karayolu üzeri Gölcük İlçesi Değirmendere mevkisinde gelen trafik kazasında, Karamürsel'den İzmit istikametine seyir halinde olan Cemal M. Hâkimiyetindeki 16 AN 798 plakalı Tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı kırmızı ışıkta duramayarak Cumhuriyet Caddesi'nden D-130 karayoluna çıkmaya çalışan Muzaffer G. idaresindeki 77 BA 150 plakalı otomobil ile çarptı. Ardından ise karşı şeride geçti. . Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer G. ve yanındaki bulunan Aytekin Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.