Kütahya’da arananlara operasyon: 76 kişi yakalandı

Valilik Basın Bürosunda yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 2, hırsızlık suçundan 13, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 10, yaralama suçundan 8, kayıp şahıs suçundan 7, dolandırıcılık suçundan 3, mala zarar verme suçundan 3, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddet suçundan 2, tehdit suçundan 3, vergi usül kanununa muhalefet suçundan 2, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 2, ruhsatsız ateşli silah satın almak ve bulundurmak suçundan 2 olmak üzere toplam 76 aranan şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.