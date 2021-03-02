Market çalışma saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında tüm detaylar belli oldu. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve bakkal gibi işletmelerden alışverişlerini yapabilecekler. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri değişti mi sorusuna yanıt arayanlar için BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderilmişti. Bu bakımdan; market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtını arayanların sayısı giderek artıyor.

İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri!