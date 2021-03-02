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MPİ ile sonuçları canlı yayında açıklanacak! sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 15 milyon TL’yi aşmasıyla beraber bugün sonuçları binlerce vatandaşın gündemine taşındı. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından heyecanla beklenirken bugüne ait sonuçlar için gözler MPİ canlı yayın ve bilet sorgulama ekranına çevrildi. “ sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?” soruları da bu noktada araştırılmaya başlandı. online’nın resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları belli olacak.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 18:55 ABONE OL
MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklanacak! Milli Piyango 2 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Devretmesiyle beraber ikramiyenin tam 15 milyon 693 bin 778 TL olması şans oyunu severlerin bu oyuna olan ilgiyi arttırmasına neden olurken gözler Milli Piyango resmi sitesinde yayımlanacak sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda "Süper loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusu da yanıt aramaya devam ediyor. 2 Mart tarihine ilişkin Süper Loto çekiliş sonuçları saatler 21.30'u göstermesinin ardından belli olacak.

2 MART MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Milli Piyango resmi sitesi üzerinden açıklanan Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen şans oyunu çekilişinde ikramiye arttıkça ilgi de büyüyor. Vatandaşlar dilerse online ortamda dilerse de bayiler üzerinden biletlerini doldurabiliyor. Bu akşamki çekilişe ait kazanan numaralar MPİ'nin canlı yayınında açıklanacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığı an aşağıda yer alan linkler üzerinden bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklanacak! Milli Piyango 2 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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