MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklanacak! Milli Piyango 2 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Devretmesiyle beraber ikramiyenin tam 15 milyon 693 bin 778 TL olması şans oyunu severlerin bu oyuna olan ilgiyi arttırmasına neden olurken gözler Milli Piyango resmi sitesinde yayımlanacak sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda "Süper loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusu da yanıt aramaya devam ediyor. 2 Mart tarihine ilişkin Süper Loto çekiliş sonuçları saatler 21.30'u göstermesinin ardından belli olacak.

2 MART MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Milli Piyango resmi sitesi üzerinden açıklanan Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen şans oyunu çekilişinde ikramiye arttıkça ilgi de büyüyor. Vatandaşlar dilerse online ortamda dilerse de bayiler üzerinden biletlerini doldurabiliyor. Bu akşamki çekilişe ait kazanan numaralar MPİ'nin canlı yayınında açıklanacak.