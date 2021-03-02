Nusaybin'de tüm okullarda yüz yüze eğitime başladı

Mavi kategorideki düşük risk bölgesinde bulunan Mardin'de tüm okullar yüz yüze eğitime başladı. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra sınıflarına girerek ders başı yaptı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇETİN VE TÜM ŞUBE MÜDÜRLERİ SAHADA OKULLARI ZİYARET ETTİ

Nusaybin'de tüm okullarda ve yaş gruplarında yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde okul ziyaretleri yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Şube Müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Atatürk İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, tüm okul binaları, okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitim öğretime hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları çerçevesinde Nusaybin'de tüm okullarda yüz yüze eğitimin başladığını ifade eden Çetin, okul yönetimi ve öğretmenlere, belirlenen tedbirlere uymanın önemine değindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Nusaybin ilçe merkezi ve tüm kırsal mahallelerde eğitimin sorunsuz bir şekilde başladığını ifade etti.

Şube Müdürleri Mehmet Emin Çetin, Cemal Alp, Abdurrahman Keleş ve Metin Bilgiç de belirlenen okulları ziyaret etti.