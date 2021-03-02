Sakarya’da istihdama yönelik imzalar atıldı

Sakarya işgücü piyasası araştırmalarında her yıl en çok aranan meslekler arasında Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı öne çıkarken, işverenlerin Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığında kalifiye eleman sıkıntısına ortak çözüm bulundu.

ÇOK KAPSAMLI PROTOKOL

Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığında kalifiye eleman sıkıntısına ortak çözüm için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi tarafından Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri bünyesindeki kaynak atölyelerini yetişkinlerin eğitimine açacak.

İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) işbirliğinde düzenlenecek meslek edinme kurslarının maliyetlerini ise İŞKUR karşılayacak. İşverenlerin kaynakçı ihtiyaçlarının takip ve koordinasyonunu SATSO üstlenecek. Ayrıca, kursiyerlerin istihdamlarını sigorta prim teşvikleri ile de SGK destekleyecek.

SATSO'DA İMZALAR ATILDI

Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı kapsamında varılan anlaşma ve proje kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş katıldı. Yapılan ortak protokol Vali Kaldırım ile Başkan Altuğ tarafından imzalanırken, kursiyer başvuruları İŞKUR İl Müdürlüğüne artık yapılabilecek. Protokol kapsamında işverenler de İŞKUR İl Müdürlüğünden kaynakçı yetiştirilmesini talep edebilecekler.

GÜNLÜK MAAŞ ÖDEMESİ

İŞKUR, kurs programlarının istihdam garantili ve istihdam garantisiz olmak üzere 2 türde açılacağını duyurdu. İstihdam garantisiz kursların süresi 2 ay ve katılımcılara günlük 35 TL ücret verilmesinin yanında başarılı olanlara ayrıca MYK belgesi verilecek. İstihdam garantili olan programın süresi ise 2 aylık teorik ve atölye eğitimleri sonrası 4 ayda işbaşı eğitim programı olarak toplam 6 ay ve katılımcılara aylık asgari ücret üzerinden kursiyer ödemesi yapılacak. Düzenlenecek programlardan hem mesleği olmayanlar ve hem de geçerli bir belgesi veya Mesleki Yeterlik belgesi olmayan iş arayanlar faydalanabilecekler.

VALİ AR-GE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Protokol sonrasında konuşan Vali Kaldırım, "Ar-GE'ye yatırım yapan, geleceği görüp insanları bu yönde geliştiren şehirler, ülkeler ön plandadırlar. Sakarya olarak dünya ile rekabet etmek istiyorsak insanlarımızı pozitif yönde geliştirmeli, gelişimin yanında verimliliğin de artmasını sağlamalıyız. Artık çok istihdamdan daha önemli bir şey varsa o da alınan verimin yükselmesidir" dedi.

İŞGÜCÜNE TAM DESTEK

Vali Kaldırım, "Sakarya sanayisinin metal ve otomotiv sektörü ile bunların yan sanayisi üzerine gelişmiş ve gelişmekte olan bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Söz konusu sektörlerin en çok aradığı meslek elemanlarının başında Gazaltı ve Çelik Kaynakçısı gelmektedir. Yapılan çalışma ile sektörün kaynakçı ihtiyacı, nitelikli ve MYK belgeli işgücü ile desteklenmiş olacaktır. Bugün burada imzaladığımız bu proje, şehrimizin geleceğine yön verecek bir projedir. Sakarya'da kamu, STK'lar, üniversiteler ve derneklerin işbirliği çok ileri düzeyde" dedi.

KALİFİYE ELEMAN

Sakarya işgücü piyasasında işverenlerin bulmakta zorlandığı meslek elemanlarının başında Gazaltı ve Çelik Kaynakçısı geldiğini vurgulayan Başkan Altuğ, "İşveren işe kabul ettiği çalışanın ilk an itibariyle profesyonel bir şekilde görev tanımını yerine getirmesini bekliyor. Bunu dünyadaki tüm oluşumlar istiyor. Bu yüzden de mesleki yeterlilik ve iş profesyonellerine, kaliteli meslek elemanlarına ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu güçlü niteliklere sahip bölgenin yatırımcıları için de nitelikli ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek bu süreçte önceliğimiz olmuştur" dedi.

HİZMET ALANINA İLGİ VAR

Topluma hizmetin üniversitelerin temel görevlerinden birisi olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Topluma hizmet alanındaki bu faaliyetlerimize ülkemizin dört bir yanından ciddi ilgi var. 2018'den bugüne 5 binin üzerinde kişiye eğitim belgesi, 10 binin üzerinde kişiye MYK belgesi verdik. Türkiye'de bir ilk olarak bu belgeleri E-Devlet'ten sorgulama ve doğrulama imkânı sağladık. Gazaltı ve Çelik Kaynakçılığı yıllardır şehrimizde nitelikli personel noktasında sıkıntı yaşanan meslek kollarından birisiydi. Doğrudan sahanın sorunlarının çözümüne ve bu anlamda nitelikli insan yetiştirmeye odaklanan bir üniversite olarak bu iş birliği kapsamında uygulama ve araştırma merkezlerimizle katkı sağlamaktan ve kaynak atölyelerimizi toplumun hizmetine açmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı

İŞVERENLERE ÇAĞRI

İşverenlere çağrıda bulunan Tekin Kaya ise "Gelin, Gazaltı-Çelik Kaynakçısı ihtiyacınız varsa, çalışmak istediğiniz işçiyi siz belirleyin, biz yetiştirelim. Bu süreçte, 2 aylık Üniversitede teorik ve uygulama eğitimi sonrası MYK belgesini de verdiğimiz kursiyerimiz, 4 ayda işletmenizde işbaşı eğitimine tabi tutularak tecrübe kazanacaktır. Ayrıca, belirleyeceğiniz işçinin ücretsiz 2 aylık teorik eğitimini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgelendirmesi ile toplamda 6 aylık eğitimde geçen süre için kursiyere asgari ücret vererek, istihdam ve eğitim maliyetinizi İŞKUR üstlensin" dedi.