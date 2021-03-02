Şanlıurfa'da tedavi edilen kuşlar doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde değişik tarihlerde tedavi için 13 yabani kuş türü Tedavi ve iyileştirme süreçleri merkezde tamamlanan 6 adet kaya güvercini, 2 adet angut ördeği ve 1'er adet toy kuşu, kızıl şahin, şahin, gri balıkçıl ile kerkenez sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı.



Konuyla ilgili Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Doğa Koruma ve Millî Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğümüze bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize değişik tarihlerde yaralı, güçten düşmüş olarak gelen tedavi ve rehabilitasyon süreçleri merkezimizde tamamlanan 1 adet Toy (Otis tarda) kuşu, 1 adet Kızıl Şahin (Buteo rufinus) 1 adet Şahin (Buteo Buteo) 1 adet Gri Balıkçıl (Ardea cinerea) 2 adet Angut (Tadorna ferruginea) ördeği, 1 adet Kerkenez (Falcı tinniculus) ile 6 adet Kaya güvercini(Columba livia) sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldılar"denildi.