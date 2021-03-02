Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sınırda donmuş halde ceset bulundu

Sınırda donmuş halde ceset bulundu

’ın ilçesinin İran sınırında donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmene ait bir erkek cesedi bulundu.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.3.2021 11:20 ABONE OL
Sınırda donmuş halde ceset bulundu

Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri yerde hareketsiz halde yatan düzensiz göçmene ait donmuş bir erkek cesedi buldu.

Düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırda donmuş halde ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA