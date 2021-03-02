Son Dakika Haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kalkıyor mu soruları dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre düşük ve orta riskli illerde bu grupların yasakları kaldırıldı. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, yasakların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;