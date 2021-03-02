Son Dakika Haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kalkıyor mu soruları dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre düşük ve orta riskli illerde bu grupların yasakları kaldırıldı. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, yasakların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI
Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.