Son dakika: "Alman ilaç devi peşimde" dedi, pet şişedeki sıvıyla 180 bin lira dolandırdı...

"İLAÇLARI PET ŞİŞEDE GETİRİYORDU, 180 BİN LİRA ÖDEDİK

Nazan Ceran şöyle devam etti:

"Ondan sonra sürekli para istemeye başladı. Bize, 'Askeri bir laboratuvara giriyorum oraya girerken para ödemem gerekiyor ki ben size ilaç yapıp getireyim' diyordu. İlaçlar hep geceleri geliyordu. Geç saatlerde para almaya geliyordu. Böyle böyle ilerledi. Bir yıl olmadan bizi bıraktı zaten. O arada 180 bin lira para ödedik. İlaçları pet şişelerde, kavanozlarda öyle şeylerde getiriyordu. Hap değil sıvı şurup şeklindeydi. Çoğu zaman telefonuna ulaşamıyordum zaten. O yüzden de çok mağduruz hem maddi hem manevi çok sıkıntılar yaşadık. Denize düştük yılana sarıldık. Evladım iyi olsun istedim bir şeyler yapmak istedim. Sonucu böyle olunca çok üzüldüm. Benim istediğim hiç kimse kanmasın böyle şarlatanlara. Bir yıl olmadan 180 bin liralık zararımız vardı. İletişimi biz kesmedik o bizimle kesti. O bizi bıraktı. Çok fazla telefonu vardı beyefendinin zaten hiçbirinden ulaşamıyordum. En son aradım hiç ulaşılamaz oldu bir daha da dönmedi bana."