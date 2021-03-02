Son dakika: Güzellik salonu kabusu! Yüzü yandı gözünden kan geldi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Filiz Demet (40) yüzündeki çiziklerin giderilmesi için Onikişubat ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti. Burada yapılan işlem ve tedavi sonrası yüzünde şişlikler ve morarmalar oluştu. Daha önce iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Filiz Demet, "Ben iki güzellik merkezi mağduruyum. Üçüncü güzellik merkezine gittiğimde alnımın ortasında bir çizik vardı ve onun dolgusu için gittim. Onlar bana, 'Dolgu kalıcı çözüm değil, 6 ay sonra yine gidecek. Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum' dedi. İşlemin ne olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.