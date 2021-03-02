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Son dakika: Güzellik salonu kabusu! Yüzü yandı gözünden kan geldi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş’taki bir güzellik merkezinde lazer tedavisi uygulanan 40 yaşındaki ’in yüzü yandı, gözünden kan geldi. Talihsiz kadın, işletme hakkında şikâyetçi oldu

İHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 08:32 Son Güncelleme: 2.3.2021 08:37 ABONE OL
Son dakika: Güzellik salonu kabusu! Yüzü yandı gözünden kan geldi
Kahramanmaraş'ta yaşayan Filiz Demet (40) yüzündeki çiziklerin giderilmesi için Onikişubat ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti. Burada yapılan işlem ve tedavi sonrası yüzünde şişlikler ve morarmalar oluştu. Daha önce iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Filiz Demet, "Ben iki güzellik merkezi mağduruyum. Üçüncü güzellik merkezine gittiğimde alnımın ortasında bir çizik vardı ve onun dolgusu için gittim. Onlar bana, 'Dolgu kalıcı çözüm değil, 6 ay sonra yine gidecek. Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum' dedi. İşlemin ne olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.


'CİLDİN BEBEK GİBİ OLACAK'
Alerjisi olduğunu, güzellik merkezinde kendisine sorulmadan cildine uygulama yapıldığını söyleyen Filiz Demet, "Bana 'Flexcr Lazer' işlemi yapmış ve ben daha öncesinde araştırmıştım, eğer bana bu işlemi yapacağını söyleseydi ben yaptırmazdım. Cildimin hassas olduğunu herhangi bir serum ya da vitaminlere, kremlere alerjim olduğumu söylemiştim. Cildimi açtıktan sonra kendisi 'bak' dedi, 'Cilde enjekte ediyoruz bunları, cilt alttan yenilenecek, bebek gibi cilt gelecek ve kırışıklıklar gidecek' dedi.


Ve cildimdeki işlem sonrası arkadaşıma yüzümden sıvı bir şeylerin aktığını söyledim. Yüzüm yanmaya başladı. Sabaha kadar uyuyamadım, ilaç kullandım. Sonrasında gözlerim görmüyordu ve kalktığımda kan geliyordu gözümden. Yüzümü yoğun bir tabaka kaplamıştı. Arkadaşımı aradım ve beni acile getirdi. Yanık tanısı konuldu ve servise alındım. Karşı tarafa bilgilendirme yaptım. Tehditler savurup 'şebekesiniz' dedi" şeklinde konuştu.



'GÜZELLİK SALONLARI KASAP'
Kahramanmaraş'ta güzellik salonlarının kasap gibi çalıştığını söyleyen Filiz Demet, "Ben avukatımla konuştum ve mahkemeye başvurduk. Güzellik merkezi sahibi bana 'Mahkemeden alacağın tazminat davası ile sana ödediğim ücreti ben diğer müşterilerimden çıkarırım' dedi. Tehditler savurdu. Cildim mahvoldu zaten. Kadınlara söylüyorum, güzellik salonlarına gitmeyin, onlar kasap" dedi. Son dakika haber: Güzelleşmek isterken yüzü yandı! Gelin adaylarını görmeye dayanamıyor! Son dakika: Gittiği güzellik merkezi genç kadının kabusu oldu! "Korkma bebeğim" deyip sakinleştirmiş...

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Son dakika: Güzellik salonu kabusu! Yüzü yandı gözünden kan geldi
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