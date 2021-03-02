Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimine göre, düşük ve orta riskteki illerde hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde Pazar günü uygulanmaya devam ediyor. İşte Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar…

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığı ifade edilirken Pazar günü ise İstanbul gibi birçok ilde kısıtlama devam edecek. Bu noktada vatandaşlar konuya dair tüm detayları araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre; İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumartesi günü kaldırılırken Pazar günü ise bu kısıtlama devam edecek. Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının ülke genelinde devam edeceği biliniyor.