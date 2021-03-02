Son dakika: İstanbul'da film gibi soygun! 'Ailenin ölüm tehlikesi var' diyerek kandırdılar

İstanbul'da 20 yaşındaki B.K. isimli genç kız, arkadaşıyla evde olduğu esnada telefon dolandırıcıları genç kızı arayarak polis olduklarını söyledi. Telefon dolandırıcısı genç kıza emniyetten aradıklarını söyleyerek sorular sormaya başladı. Kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin soruları sonucu 20 yaşındaki B.K., kendi adını, adresini ve ailesinin telefonlarını telefon dolandırıcısına verdi.

'AİLENİN ÖLÜM TEHLİKESİ VAR' DİYEREK KANDIRDILAR

Kendisi ve ailesiyle ilgili bilgileri paylaşan genç kız korku ve panikle telefon dolandırıcısının dediklerini yapmaya başladı. Dolandırıcı, genç kıza, "Seni emniyetten arıyorum. Annen şu anda hayati tehlike altında. Şu anda savcılıktayız, onun ifadesini alıyoruz. Ailen ölüm tehlikesi altında ve hapse de girecek. Bize para getirirsen onları güvenceye alabileceğiz.' şeklinde tehdit ettiği öğrenildi. Genç kızdan evde bulunan paraları, altınları ve değerli eşyaları toplayıp göndereceği adama vermesini isteyen şüphelinin B.K.'ya 'Kasaları kır ve evdeki tüm ziynet ve paraları sana göndereceğim adama ver " dediği ortaya çıktı.

İHBAR ÜZERİNE YAKALANDILAR

Mağdur genç kız, ailesine zarar gelmesinden korktuğu için evdeki kasaları kırarak annesine ait yüksek miktarlı ziynet altın, para ve dövizi topladı. Genç kız, arkadaşıyla birlikte bütün parayı ve altınları telefondaki dolandırıcının yönlendirmesi sonucu sokakta bekleyen şüpheli K.A.'ya götürdü. Sonrasında 20 yaşındaki B.K.'nın olayı annesine anlatması sonucu genç kızın annesi Ö.A. polise giderek şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği süreçte kendisini Ahmet Y. olarak tanıtan şahıs, müşteki Ö.A.'yı arayarak meydana gelen dolandırıcılık olayını Hasret T., Kenan A. ve Ömer H. isimli şahısların birlikte gerçekleştirdiğini ihbar ettiği belirlendi. Gelen ihbar üzerine ismi geçen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Polis tarafından yakalanan Hasret T., ifadesinde şüphelilerden abisi Ömer H.'nin İstanbul'da olduğunu, Ömer H.'nin arkadaşı olan Abdullah Y. ve Muhittin Ö. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayını gerçekleştirerek suçu kendilerine attığını söylerken Mehmet T. verdiği ifadesinde şüphelilerden eşinin kardeşi olan Ömer H.'nin daha önceden dolandırıcılık suçlarına karıştığını ve bununla ilgili cezaevinde yattığını belirtti. Şüpheli Ömer H. ise ifadesinde, Abdullah Y. ve Muhittin Ö. adlı şahısların dolandırıcılık suçunu işlediğini çevresinden duyduğunu, polis tarafından olay yerinden alınan kamera görüntüleri gösterildiğinde ve bizzat olay yerinden parayı alıp giden şahsın Kenan A. olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİLERİN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Ömer H., Abdullah Y. ve Kenan A. hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.