Son dakika: Kız arkadaşını öldürmüştü! İfadesini yarım bıraktı!

'HANGİ SIFATLA ÇOCUĞUMU ÖLDÜRÜYOR'

Duruşmada söz alan baba Zekeriya Çetinkaya da "Hangi sıfatla çocuğumu öldürüyor. Nişanlı değil, evli değil, sadece bir tanışma. Adalete güveniyorum. Bu bir kadın cinayetidir. Sanığın söylediklerinin yüzde 80'i yalandır" diye konuştu.

Duruşma, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yazılan müzakere cevabının ve tanık M.T.B.'nın bilgi ve görgüsünün tespiti için İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimat cevabının beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve iki tanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilerek, ertelendi.

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