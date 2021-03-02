Son dakika: Oğlunun boğazını kesmişti! İfadesi kan dondurdu!





GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor.

Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.

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