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’dan Başkan Alemdar’a ziyaret

Kısa adı olan İlçe Temsilcisi Sefa Seslioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 2.3.2021 17:18 ABONE OL
TÜGVA’dan Başkan Alemdar’a ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a yönetim kurulu üyelerini tanıtan ve gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi veren Sefa Seslioğlu, Serdivan Belediyesi'nin yeni nesil gençlik için hayata geçirdiği projelerle farkındalık oluşturduğunu belirterek, bu bağlamda Başkan Alemdar'a çalışmaları için teşekkür ettiklerini söyledi.

Yeni yönetimin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Alemdar, Serdivan için, gençler için fayda sağlayacak her projeye destek olmaya devam edeceklerini belirtti. TÜGVA'nın gençlerin hem eğitimlerine destek olduğunu hem de onlara yeni ufuklar açtığını dile getiren Alemdar; bu fonksiyonuyla vakfın önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

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TÜGVA’dan Başkan Alemdar’a ziyaret
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