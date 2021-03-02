SON DAKİKA | Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu! İşte 2 Mart Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 9 bin 891 vatandaşımızda koronavirüs tespit edilirken hasta sayısı 645, vefat sayısı ise 69 olarak açıklanmıştı. Bugüne ait veriler bu noktada "2 Mart Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusu ile gündeme taşındı. Bugüne ait Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren tablo henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Vakalardaki gözle görülür düşüş sonrası ise ülke çapında yeni normalleşme adımları bugün itibarıyla başladı. Gözler şimdi bugüne ait verilere çevrildi…