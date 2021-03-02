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| kaç oldu! İşte 2 Mart Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dönemde normalleşme adımlarının da atılmaya başlamasıyla birlikte corona virüsü vaka sayısı da milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edilirken geçtiğimiz gün 9 bin 891 kişide koronavirüs tespit edilirken salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısı ise 69 olarak açıklandı. “ vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?” soruları bu kapsamda akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geliyor. Türkiye corona virüsü vaka sayısı her gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:16 Son Güncelleme: 2.3.2021 19:16 ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu! İşte 2 Mart Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 9 bin 891 vatandaşımızda koronavirüs tespit edilirken hasta sayısı 645, vefat sayısı ise 69 olarak açıklanmıştı. Bugüne ait veriler bu noktada "2 Mart Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusu ile gündeme taşındı. Bugüne ait Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren tablo henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Vakalardaki gözle görülür düşüş sonrası ise ülke çapında yeni normalleşme adımları bugün itibarıyla başladı. Gözler şimdi bugüne ait verilere çevrildi…

1 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.

Haftalık verilere göre; Sinop, Sansun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize 100 bin kişide en yüksek vaka sayılarına sahip iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Kocanın paylaştığı güncel haritaya göre, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısı yer aldı. İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Haftalık verilere göre de Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası rastlanılan iller oldu.

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SON DAKİKA | Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu! İşte 2 Mart Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!
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