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2 günde 7 araç çaldılar! Oto fareleri kıskıvrak yakalandı

’da 2 gün içerisinde 7 aracı çalan oto farelerine 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken 7 araçta ele geçirildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendi aralarında iş bölümü yaptıkları çalan, parçalayan ve gerektiğinde il dışına çıkışını sağlayan kişilerin olduğu belirlendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:45 ABONE OL
2 günde 7 araç çaldılar! Oto fareleri kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da 2 günde 7 aracın çalınması olayıyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Farklı adreslere yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını parçalara ayırdıkları görüldü. 2 milyon değerindeki lüks cipi de parçalamak üzere depolarına götürdükleri tespit edildi. Oto Hırsızlık polisleri Ataşehir'deki depoda ve iki farklı adreste çalınan 7 aracı ele geçirdi.

SİPARİŞ ÜZERİNE ARAÇ ÇALDILAR

Şüphelilerin yanlarında taşıdıkları bir aparatla, araçların beyinlerini değiştirdikleri ve bu yöntemle 10 dakika içerisinde aracı kendi araçları gibi çalıştırıp götürdükleri tespit edildi. Parça siparişleri üzerine araç çalan şüphelilerin çaldıkları araçlara sahte plaka takıp, kiraladıkları depoda parçalara ayırdıkları öne sürüldü.



46 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüpheliler Mustafa D., Veysel D., Bekir C., Yıldırım K., Özkan E., Ramazan A., Selahattin D. ve Uğur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlardan Özkan E'nin daha önceden 46 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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2 günde 7 araç çaldılar! Oto fareleri kıskıvrak yakalandı
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