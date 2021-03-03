Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

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Son dakika: 65 yaş üstü ve sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

Son dakika haberi... KOVİD-19 hastalığı nedeniyle 81 ilde uygulanan 65 yaş üstü ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından il bazlı vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçen normalleşme adımları netleşti. Bu kararlar ile beraber "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair sorular da yanıt bulmuş oldu.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 12:00 Son Güncelleme: 3.3.2021 12:01 ABONE OL
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

65 yaş üstü ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili normalleşme kararları, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrası açıklandı. Bulaştırma ihtimali nedeniyle 20 yaş altı, risk grubu olması nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kademeli olarak kaldırılmasına karar verilirken vatandaşlar "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinin genelgesi ile duyuruldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair normalleşme kararları da yerini almış ve illerdeki vaka sayısı göz önüne alınarak değişiklikler yaşandığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada; "Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır." İfadelerine yer verildi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTINA UYGULANAN KISITLAMA, DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILACAK

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitim ve sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanları sokak kısıtlamasından muaf olacak. Ancak, bu kişilerin gerekli evraklarını belgelendirmeleri gerekecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları
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