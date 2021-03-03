Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? 20 ve 65 yaş normalleşme kararları

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili normalleşme kararları, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrası açıklandı. Bulaştırma ihtimali nedeniyle 20 yaş altı, risk grubu olması nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kademeli olarak kaldırılmasına karar verilirken vatandaşlar "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair normalleşme kararları da yerini almış ve illerdeki vaka sayısı göz önüne alınarak değişiklikler yaşandığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada; "Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır." İfadelerine yer verildi.