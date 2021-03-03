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’da bir kişi ağabeyinin kamyonetini kundakladı

’da bir kişi ağabeyine ait kamyonete yanıcı madde dökerek yaktı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 08:31 Son Güncelleme: 3.3.2021 08:32 ABONE OL
Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetini kundakladı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B., ağabeyi Selim B.'ye ait olan 01 AUP 22 plakalı kamyonete yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ardından S.B. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Bu sırada yangını fark eden Selim B. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kamyonetin kupa kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetini kundakladı
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