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’da “Kitap Kahvemle Zihinler Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi

’da tarafından desteklenen “Kitap Kahvemle Zihinler Değişsin, Türkiye Gelişsin” adlı projenin açılışı gerçekleştirildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:35 ABONE OL
Ağrı’da “Kitap Kahvemle Zihinler Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitap okuma oranlarında ciddi düşüşün yaşandığı Türkiye'de Ağrı Topluma Kazandırma ve Eğitim Kültür Derneği'nce vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek için ilginç bir proje hayata geçirildi.

Hayata geçirilen proje kapsamında, 2 bine yakın kitabın bulunduğu Kitap Kahvesinin amacı tüm Ağrı halkını ve gençleri teknolojinin bağımlısı olmaktan kurtarıp onlara kitap okuma alışkanlığını tekrar kazandırmak. 'Okumak sizden, çay ve simit bizden' sloganıyla faaliyetlerine başlayan Kitap Kahvesi tüm okurlarına kapılarını açtı.

Kitap okumanın yanı sıra birçok kültürel ve sportif faaliyetlerinde yapılabildiği Kitap Kahvesi'nin açılışına çok sayıda kişi katılım sağladı. Açılışa katılım gerçekleştiren herkese teşekkür eden Ağrı Topluma Kazandırma ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Selim Çelik, derneğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Kitap Kahvesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimizce hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Kitap Kahvemle Zihinler Değişsin" adlı projemizin açılışını yaptık. Kitap Kahvemizde 2 bin civarı kitap mevcut olup tüm gençlerimizin ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Okumak sizden çay ve simidiniz bizden. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'a ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ederiz."

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Ağrı’da “Kitap Kahvemle Zihinler Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi
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