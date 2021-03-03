AK Partili Çiğdem Karaaslan’ın acı günü

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal bir süredir Ankara'da kanser tedavisi görüyordu. Bugün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Alaçam'da bulunan Şadibey Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçe merkez mezarlığına defnedilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, sosyal medya hesabından Özkal için bir mesaj yayımladı. Gül'ün mesajı şu şekilde:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."