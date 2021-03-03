Antalya Manavgat'ta silahlı kavga! Önüne gelene sıktı!

Son dakika haberler…Olay, geçen hafta perşembe günü saat 21.00 sıralarında Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ve hafif ticari araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bir kişi bulunan otomobil sürücüsü, aracıyla V.A., F.U. ve R.M.'nin içinde olduğu ticari araca çarparak kaçtı. Bu sırada ticari aracın bagajında bulunan pompalı tüfeği alan V.A., otomobilin arkasından defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti. Şüpheliler ticari araca binerek bölgeden uzaklaştı.