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'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı. Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 08:06 ABONE OL
Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

Yangın, ilk olarak dün saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü. Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla fabrikanın çatısındaki alevlere müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor.

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Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı
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