AVM'de çocuğa şiddet kamerada

Ankara'da annesi olduğu belirtilen kadının bir alışveriş merkezinde çocuğuna şiddet uyguladığı anlar telefon kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinde yemek yiyen bir kişi çocuğun çığlık sesini duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yöne baktığında ise gördüklerine inanamadı.

Çocuğa şiddet görüntülerini telefon kamerası ile kaydetti. Kamera yansıyan görüntülerde AVM'nin kafeterya bölümünde çocuğuna yemek yedirmeye çalışan annenin bir anda sinirlenerek çocuğun saçlarından tutarak yerine oturtturmaya çalıştığı görüldü. Çocuk ise, saçlarından çekilmesinden dolayı çığlık attığı görüntülere yansıdı.