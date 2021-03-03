Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mıdır?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile kafelerin de kabine toplantısı kararları sonrası açılıp açılmadığı araştırılıyor. Hijyen şartları ve virüsün olası yayılma riskine karşı olarak, aralarında nargile kafelerin, barların, pavyonların, gazinoların da aralarında bulunduğu çeşitli işletmeler kapalı durumda. Pazartesi günü yapılan toplantı sonrası kafe ve restoranların oturarak hizmet vermeye açılacağı duyuruldu. Ancak, akıllardan kalan soru işareti, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile yanıt buldu.

NARGİLE KAFE, BAR VE GAZİNOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, "Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir."