Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mıdır?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile kafelerin de kabine toplantısı kararları sonrası açılıp açılmadığı araştırılıyor. Hijyen şartları ve virüsün olası yayılma riskine karşı olarak, aralarında nargile kafelerin, barların, pavyonların, gazinoların da aralarında bulunduğu çeşitli işletmeler kapalı durumda. Pazartesi günü yapılan toplantı sonrası kafe ve restoranların oturarak hizmet vermeye açılacağı duyuruldu. Ancak, akıllardan kalan soru işareti, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile yanıt buldu.
NARGİLE KAFE, BAR VE GAZİNOLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, "Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir."
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan işletmeler arasında kafeler ve restoranlar yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün başlayan yeni koronavirüs normalleşme süreci konusunda bilgilendirme yapıldı. Yayınlanan genelgeye göre, Kafe ve restoranlar saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Bunun dışında kafe ve restoranlar oturarak hizmete kapalı olacak ancak evlere servis devam edecek.
Müşteri kabulü, HES kodu kontrolü ile yapılacak.
KOVİD-19 RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.