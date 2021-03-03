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'da kahreden olay! 2 ölü yunus balığı karaya vurdu!

Geçtiğimiz günlerde Karaköy İskelesi'ne vuran ölü yunus balığı, olta balıkçıları tarafından fark edilerek kıyıya çıkarılmıştı. Dün akşam saatlerinde Riva'da yine 2 ölü yunusun karaya vurduğu görüldü. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş "Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 10:10 Son Güncelleme: 3.3.2021 10:21 ABONE OL
Beykoz'da kahreden olay! 2 ölü yunus balığı karaya vurdu!

Dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi.

Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

"ŞU MANZARAYI GÖRDÜK, CİDDEN ÜZÜLDÜM"

Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm.

Deniz de dalgalı. Şu anda en yakın yetkilinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

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Beykoz'da kahreden olay! 2 ölü yunus balığı karaya vurdu!
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