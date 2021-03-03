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’nda 4 değnekçi yakalandı

’nda değnekçilik yapıp vatandaşlardan haksız para talep eden 4 kişi Sivil Trafik Polislerince gözaltına alındı. 4 şüpheli adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 3.3.2021 10:18 ABONE OL
Beyoğlu’nda 4 değnekçi yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yapılan denetimlerde Karaköy Ağaç Tulumba Sokak üzerine duba koyarak park eden araçlardan ücret talep ettikleri tespit edilen değnekçiler, Ali E. Burak Ç. Abdulhalim A. ve İbrahim B. yakalandı.

4 kişiye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Beyoğlu’nda 4 değnekçi yakalandı
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