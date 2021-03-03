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’de soba can aldı: 2 ölü

’nın ilçesinde bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

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Giriş Tarihi: 3.3.2021 14:52 ABONE OL
Beyşehir’de soba can aldı: 2 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun'dan (73) haber alamayan yakınları eve gitti. Çiftin cenazesi ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mehmet Coşkun'un kardeşi İsmail Coşkun, ağabeyinden uzun süre haber alamayınca adreslerine gitti. Eve giren İsmail Coşkun, çifti hareketsiz halde yatarken buldu.

İsmail Coşkun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin sobadan zehirlendiklerini tespit etti. Çiftin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beyşehir’de soba can aldı: 2 ölü
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