Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Naci İnci'nin kız kardeşi vefat etti

Şubat 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirilen ve fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin kız kardeşi Zaferhan İnci, 2 Mart tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Merhumenin Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine merhumenin sevenleri ile başta rektör Prof. Dr. Melih Bulu olmak üzere Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin çalışma arkadaşları, dostları ve öğrencileri de katıldı.Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.