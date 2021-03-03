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Bu görüntüler Kaymakamı korkuttu! "Rehavete kapılmayın"

"Yerinde karar" döneminin başlamasıyla birlikte restoran ve kafeler belirli kurallar çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Muğla'nın ilçesinde de kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından restoran ve kafeler müşteri ağırlamaya başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 20:30 ABONE OL
Bu görüntüler Kaymakamı korkuttu! Rehavete kapılmayın

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, turuncu renkte yüksek riskli kategoride olan turizmin gözde merkezi Bodrum'da, kontrollü normalleşmeyle lokanta ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Vatandaşlar özellikle sahilde ve marinada bulunan işletmeleri tercih etti. Koronavirüs tedbirlerine göre müşterilerini ağırlayan işletmelerde tadilat yapıldığı da gözlendi. Bazı işletmelerde yoğunluk yaşandığı ve müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Ticaret Odası kontrollü normalleşme süreci ile açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda tekrar kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.

KURALLARA UYULMAZSA İŞLETMELER KAPANACAK

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının katılımı ile sağlanacak. Amacımız kimseyi kapatmak veya ceza yazmak değil. İşin ucunda sağlık var, biz de yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uymayan işletmelerimize önce ikaz ikinci kez para cezası yine kurallara uymasalar kapatma yoluna gideceğiz" dedi.

BODRUM TİCARET ODASI BAŞKANI DA UYARDI

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda yeniden kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.

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Bu görüntüler Kaymakamı korkuttu! "Rehavete kapılmayın"
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