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Bulgarlara ait bir gelenek olan nedir? Marteniçka (Martenitsa) bilekliği nasıl yapılır ve ne anlama gelir?

Bulgaristan’a has bir gelenek olan (Martenitsa), 1 Mart tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Bu geleneğe göre; kırmızı ve beyaz olarak hazırlanan Marteniçka bileklikleri, Mart ayının sonuna kadar kollardan çıkartılmaz. Çok eskilere dayanan bir kültür olan bu bileklikler Bulgarlar başta olmak üzere Balkan yöresinde önem taşır. Bu noktada Mart ayının gelmesiyle beraber “Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır?” soruları araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 22:19 ABONE OL
Bulgarlara ait bir gelenek olan Marteniçka nedir? Marteniçka Martenitsa bilekliği nasıl yapılır ve ne anlama gelir?

Marteniçka adı verilen kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan bu bileklikler; özellikle Bulgar kültüründe yer edinmiş bir gelenek haline gelmiştir. Bu kültüre göre; kişiler yakınlarına ve sevdiklerine huzur, sağlık dileyerek hediye ettikleri bileklikleri Mart ayının sonuna kadar bileğinden çıkartmazlar. Bu noktada Mart ayının gelmesiyle birlikte binlerce kişi "Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan eski zamanlardan bu yana Marteniçka bilekliği baharın gelişini temsil eden bir simge haline gelmiştir.

MARTENİÇKA NEDİR?

1 Mart'ta bahara hoş geldin ve aynı zamanda tüm yılın huzurlu geçmesine yönelik dileklerle takılan bu bileklikler Marteniçka (Martenitsa) adıyla bilinmektedir. Bu kültürün hikayesi rivayete göre; Nuh Tufanı'na kadar dayanır. Kara parçası gördüğünü haber veren güvercin ağzında beyaz bir ip parçası taşımaktadır. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar.

Baharın gelişi ile Marteniçka hikayesi gündeme geldi! Marteniçka nedir, neden ve ne zaman takılır?

Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

PEKİ MARTENİÇKA NASIL ÖRÜLÜR?

Bileğinizin kalınlığına göre, istediğiniz bilek boyundan biraz uzun gelecek biçimde hem beyaz hem de kırmızı ip kesin. Sonra beyaz ve kırmızı ipi uç uca bağlayın. Düğüm noktası ortada kalacak biçimde, bir elinizle kırmızı ipin boşta kalan ucundan tutun, ipi gerdirin. Diğer elinizle de beyaz ipin boştaki ucundan tutun ve gerdirmeyi bırakmadan, beyaz ipi saat yönünde çevirmeye başlayın. İpi çevirmekte zorlandığınız noktada gerdirmeyi bırakın, kırmızı ve beyaz ip birbirine dolanacak. Son olarak diğer uca da düğüm atın. İşte marteniçkanız hazır…

Marteniçka nedir ve neden takılır? Marteniçka hikayesi nedir?

MARTENİÇKA NEDİR?

Martenitsa, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

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Bulgarlara ait bir gelenek olan Marteniçka nedir? Marteniçka (Martenitsa) bilekliği nasıl yapılır ve ne anlama gelir?
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