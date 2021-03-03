Bulgarlara ait bir gelenek olan Marteniçka nedir? Marteniçka (Martenitsa) bilekliği nasıl yapılır ve ne anlama gelir?

Marteniçka adı verilen kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan bu bileklikler; özellikle Bulgar kültüründe yer edinmiş bir gelenek haline gelmiştir. Bu kültüre göre; kişiler yakınlarına ve sevdiklerine huzur, sağlık dileyerek hediye ettikleri bileklikleri Mart ayının sonuna kadar bileğinden çıkartmazlar. Bu noktada Mart ayının gelmesiyle birlikte binlerce kişi "Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan eski zamanlardan bu yana Marteniçka bilekliği baharın gelişini temsil eden bir simge haline gelmiştir.

MARTENİÇKA NEDİR?

1 Mart'ta bahara hoş geldin ve aynı zamanda tüm yılın huzurlu geçmesine yönelik dileklerle takılan bu bileklikler Marteniçka (Martenitsa) adıyla bilinmektedir. Bu kültürün hikayesi rivayete göre; Nuh Tufanı'na kadar dayanır. Kara parçası gördüğünü haber veren güvercin ağzında beyaz bir ip parçası taşımaktadır. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar.