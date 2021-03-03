CHP'li Zeydan Karalar'dan köpeklerini geri istediler, makamdan kovuldular

Çoban, "Benim köpeğimi geri versinler. Köpeğime işkence yapmışlar her tarafı yaralar içinde. Pansuman bile yapmamışlar. O benim her şeyim canım, nefesim. Eğer köpeğimi bana vermezlerse hayatıma son vereceğim. Yaşayan bir ölüyüm. Bunun da tek sebebi CHP'li belediyedir" diyerek gözyaşı döktü.

ONSUZ NEFES ALAMIYORUM

Üç ev sahibinin köpeği istememesi nedeniyle çaresiz kaldığını ve bu yüzden Tora'yı hayvan barınağına teslim etmek zorunda kaldığını ifade eden Zeliha Çoban, "Köpeğimi görmek için barınağa gittiğimde tanıyamadım. 40 kilo olarak teslim ettiği köpeğim 15 kiloya kadar düşmüş ve yürümekte zorluk çekiyordu. Bizim köpeğimizin karnesinde Boxer yazıyor ama pitbull olduğunu iddia edip vermiyorlar. Barınakta görevliler köpeklerini görmeye gelenleri azarlıyorlar. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a mesaj attım bana sadece 'sizi arayacaklar' mesajı attı. Ben modern, donanımlı diye götürdüğüm barınakta şimdi köpeğimin ölüsünü alacağım. Onsuz nefes alamıyorum" diye konuştu.

BAŞKAN BİZE HAKARET ETTİ

Barınakta çalışan görevlilerin köpekleri öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını iddia eden Murat Yılmaz ise, "Biz oraya canımızı teslim ettik ama maalesef gördüğümüz manzara bizi yıktı. Zeydan Karalar'ın makamına gittik, bizi kapıda 2 saat beklettiler. Karalar bizi görünce 'Burası belediye her kafası esen belediyeye gelemez' diyerek bağırıp hakaret etti. Biz vatandaşlar olarak sorunumuz varsa belediyeye giremeyeceksek, derdimizi anlatamayacaksak belediye başkanın ne işi var o makamda. Ben babadan değil dededen CHP'liyim. Ama bundan sonra ne oy vereceğim ne de verdirteceğim. İnsanlara tepeden bakıyorlar. Bizim tek isteğimiz köpeğimizi bize geri versinler. Başka hiçbir istemiyoruz" diye konuştu.